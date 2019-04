Ernstig ongeluk bij stockcar-race Blauwhuis

De deelnemer deed mee in de klasse F2 stockcar. In een van de bochten ging het mis. De auto werd volgens getuigen gelanceerd, en kwam in de boarding tot stilstand. Het medische team van de autocross was snel bij de verwonde deelnemer, en heeft meteen 112 gebeld. De bestuurder was er zo slecht aan toe dat er een traumahelikopter werd opgeroepen om het slachtoffer te helpen.

De bestuurder van de race-auto is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De races zijn korte tijd stilgelegd, maar zijn halverwege de avond weer begonnen.