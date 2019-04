VIDEO: Kaatsseizoen 2019 begint dit weekeinde, Omrop Fryslân blikt vooruit

Het is zover, het nieuwe kaatsseizoen begint zaterdag met de 68e editie van de Bangmapartij in Weidum. Met zijn 36 jaar is Taeke Triemstra nog steeds een van de favorieten. En dat geldt ook voor de PC waar hij dit seizoen voor de 20 keer aan mee zal doen. Triemstra wil het komende seizoen in ieder geval in de top drie van het eeuwige kaatsklassement komen. Kaatser Taeke Triemstra, trainer Dirk Jan van der Woud en kaatsvolger Geart van Tuinen blikken in Fryslân Hjoed vooruit op het seizoen.