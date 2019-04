Aantal wulpen loopt hard terug en onderzoekers willen weten waarom

In natuurgebieden liften ze mee op maatregelen die genomen worden voor weidevogels, maar het beheer is meestal niet speciaal afgestemd op de soort, zegt ook boswachter Durk Venema van Staatsbosbeheer. Ook daarvoor is meer kennis nodig. Met name over wat kuikens nodig hebben om te overleven is weinig bekend, zeggen zowel Kleefstra als Venema.

In het Snekermeergebied lijkt het tot nu toe goed te gaan. Bij een korte vaartocht met Staatsbosbeheer zijn er deze wek al veel vogels gezien. Er werd gerekend op 22 broedparen, maar mogelijk zijn er er wel meer, denkt boswachter Venema.