SC Heerenveen houdt op met vrouwenvoetbal

"Gevaar voor licentie mannen"

Om het vrouwenteam draaiende te houden is 400 duizend euro per jaar benodigd. SC Heerenveen-directeur Cees Roozemond zegt in een reactie dat hij geschrokken is van de situatie van de stichting. Om die reden wil SC Heerenveen geen bijdrage meer geven aan het vrouwenvoetbal. Ook wil de club het vrouwenvoetbal niet opnemen in de organisatie, want dat kan ook de licentie van de mannen in gevaar brengen als er problemen komen.

SC Heerenveen heeft een begroting van 16 miljoen euro. Om het vrouwenvoetbal voor Heerenveen te behouden moet er een nieuwe stichting komen. De contracten van de speelsters zijn door de liquidatie niet meer waardig.