Jordy van Deelen strijdt al zeven maanden voor rentree bij Cambuur

De blessure heeft Van Deelen moeilijke momenten bezorgd. Vooral net na de fatale wedstrijd tegen Roda JC. "In het begin is het heel eenzaam. Ik kon bijna niets doen, want ik zat in een brace de eerste zes weken", vertelt de voetballer, die 25 jaar geleden werd geboren in Zwijndrecht. "Op een gegeven moment zie je de muren op je afkomen. Dan wil je naar buiten, ook al is het slecht weer, regent het en stormt het."

Maar, die periode is voorbij. Maandenlang is Van Deelen bezig om weer fit te worden en dat doet hij samen met fysiotherapeut Emile Rozendal van Fysiotherapie Leeuwarden. Hij heeft respect voor de weg die Van Deelen heeft afgelegd. "Het is een mentaal sterke jongen, dat zie je ook op het veld. Het is een jongen die altijd gaat. Hij pakt het heel snel weer op en dat is wat ik waardeer aan Jordy", zo zegt Rozendal.

Vier keer per week komt de Cambuur-speler naar de praktijk in Leeuwarden om daar te werken met Rozendal. "Ik heb een aardig abonnementje aangeschaft hier", lacht Van Deelen. "Ik kende Emile al wat langer. Gelukkig hebben we een goede band. Het vertrouwen is er ook. Dat is alleen maar goed, het is fijn dat je hier kunt komen en goed kunt samenwerken."