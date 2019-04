VIDEO: Van 38 tot 86, de lintjesregen in beeld

Melle Lourens van der Heide (38) uit Harlingen is de jongste persoon die de koninklijke eer kreeg. Hij zit al sinds 1999 in verschillende functies bij een scoutinggroep. Onder zijn leiding heeft de scoutingafdeling voor mensen met een beperking weer nieuw licht gezien. Ook is hij betrokken bij de oprichting van een WhatsApp-group voor veiligheid in de wijk waar hij woont.