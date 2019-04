Kaatser Tjisse Steenstra heeft nog een doel: de PC winnen

We gaan terug naar 1 augustus 2018. Het partuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra heeft tot die dag een geweldig seizoen. Ze winnen zelfs zeven wedstrijden op rij. ZE gaan weer met z'n drieën de PC-dag in in de wetenschap dat alle ogen op ze gericht zijn. Ze zijn de favoriet. Ze laten het de eerste drie omlopen ook zien. Ze winnen met 5-2, 5-0 en 5-1 en treffen in de finale de verrassing van de dag.

Het partuur van Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden had het hele seizoen nog geen enkele hoofdklassepartij gewonnen. Toch komen ze tot 5-5. Het wordt een thriller. "En dan sla ik twee ballen buiten, net. Het kan dan ook net onze kant op vallen, maar dat doet het niet", zegt Steenstra. Ze verliezen de partij met 6-2 in het laatste eerst. "Of mijn wereld dan verloren gaat? Nou ja, je moet ook blij zijn met de tweede plaats. Er zijn er ook bij die helemaal geen prijs pakken."

Geen gelukkig huwelijk

Tjisse en de PC: het is nog geen gelukkig huwelijk. In 2013 en 2016 haalde hij met zijn maat Cornelis Terpstra de finale. In 2013 met Jacob Wassenaar waren ze nog kansloos tegen Johan van der Meulen, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar (5-2). In 2016, met Herman Sprik in plaats van Jacob Wassenaar, waren ze dichter bij, mar verloren ze met 5-4 van Jan Dirk de Groot en wer Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar (de finale met de streaker).

Cornelis woont in Bitgummole en Tjisse en hij hebben nog steeds veel contact. "Met dank aan Cornelis ben ik waar ik nu ben. Hij heeft me er wat bij gesleept. Dat vind ik mooi. We hebben dit weekend nog een deel van de Amstel Gold Race gefietst. Machtig mooi."

Opnieuw de favorieten

Tjisse kaatst voor de stichting Puur Passie. Een stichting die naast trainingen, trainingskampen en kleding ook voor sponsoren zorgt. Steenstra: "Ik geef in de winter zelf ook training. Dat lijkt me nog wel eens mooi. Dat je daarvan je werk kunt maken. Het is nu ook mooi, maar ik kan er natuurlijk niet van leven."