HEA! 45 jaar samen in de gymzaal

Lieuwe en Mieke Bergstra zijn al 45 jaar getrouwd en zolang geven zo ook al samen les bij turnvereniging Stânfries in IJlst. Ze zitten er beide met kop en oren in en hebben het er alle dagen over. Mieke had ook geen keus toen ze met Lieuwe trouwde. Het was of meegaan in de gymnastiek, of gillend wegrennen, want Lieuwe zijn familie zit met kop en oren in het turnen.