"Mensen overlijden onnodig vanwege kleinere straal bij AED-oproep"

Het onnodig overlijden zou volgens de werkgroep komen doordat er minder hulpverleners worden opgeroepen als eerst. Werden hulpverleners eerst in een straal van 1.500 meter opgeroepen, nu is dat nog maar de helft: een straal van 750 meter. In de stad voldoet die afstand wel, maar in het buitengebied niet, zegt de werkgroep.

Maar een paar mensen helpen

"Het is een enorme frustratie", zeggen de vier vrouwen van Hart voor Jubbega/Hoornsterzwaag. Een van hen ligt duidelijk uit hoe groot het verschil is met het platteland. "Mijn oprit is alleen al 200 meter lang. Als er dan een straal van 750 meter is, bereik ik maar vijf huizen. Dat zijn maar een paar mensen die ik kan helpen."

Hartslagnu is het landelijke coördinatieplatform voor burgerhulpverleners. Het is tot dusver niet gelukt om contact met ze te leggen.