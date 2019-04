Minder lintjes in Fryslân uitgereikt dan vorig jaar

Van de gedecoreerden mogen 6 mensen zich voortaan Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Onder hen is oud-burgemeester van Achtkarspelen Gerben Gerbrandy. Alle anderen kregen de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Meer mannen dan vrouwen

De meeste mensen die een lintje kregen, zijn mannen. Van de 72 lintjes gingen er 40 naar een man en 32 naar een vrouw. De geridderden zijn uitsluitend mannelijk. Tien mensen kregen hun lintje als echtpaar. De ontvangers hebben zich vaak jarenlang samen ingezet met vrijwilligerswerk of voor een kerk.

De jongste

De meesten hebben zich dus vaak al erg lang ingezet voor een goed doel, maar dit jaar is er ook iemand bij die relatief jong is. Dit is Melle Lourens van der Heide uit Harlingen, hij is pas 38. De eerstvolgende op de lijst is 17 jaar ouder dan hij. Van der Heide ontving zijn lintje onder andere voor betrokkenheid bij de scouting en voor zijn werk als producer en regisseur bij het muziekevenement Proms. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De oudste

De oudste gedecoreerde is Jan Stienstra uit Buitenpost. Hij is 86 jaar en heeft een lintje gekregen omdat hij al jaren zijn buurtgenoten ondersteunt, zowel als hulpkoster als met allerhande klusjes. Sinds 2008 woont hij in zorgcentrum Haersmahiem en ook daar staat hij zijn medebewoners bij. Bovendien zit hij in de cliëntenraad van het zorgcentrum.

De meeste en minste lintjes

In de gemeente Súdwest-Fryslân werden de meeste lintjes uitgedeeld, 15 maar liefst. Van de geridderden wonen 4 van de 6 in die gemeente. In de gemeenten Schiermonnikoog, Opsterland, Ameland en Weststellingwerf werden dit jaar geen lintjes uitgedeeld. In Heerenveen, toch een redelijk grote gemeente, ontving maar één persoon een lintje: mevrouw Van Heijkop werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor onder andere haar diverse vrijwilligerswerkzaamheden.