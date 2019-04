Tennisser Sander Arends naar finale challenger Nanchang

In de finale in Nanchang treffen Arends en zijn maat Weissborn Alex Bolt en Akira Santillan. Dat tweetal was in een supertiebreak te sterk voor Max Purcell en Luke Saville.

De finale wordt zaterdagmiddag gespeeld.

Azië

Het is het derde toernooi dat Arends en Weissborn deze maand in Azië spelen. In Taiwan haalden ze twee weken geleden de finale, vorige week werden ze in de halve finale van Anning uitgeschakeld.