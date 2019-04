"Literatuur Miedema nog altijd actueel, maar te weinig aandacht op scholen"

"We hebben in onze provincie geen onderwijssysteem dat de Friese literatuur actueel houdt." Dat zegt directeur Bert Looper van historisch centrum Tresoar, als reactie op het overlijden van de Friese schrijver en kunstenaar Hessel Miedema. Op een leeftijd van 90 jaar overleed Miedema, vroeger ook directeur van keramiekmuseum Princessehof, recentelijk in Amsterdam.