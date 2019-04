Forward Trevor Petersen nieuwe import-speler UNIS Flyers, Nordemann blijft

Peter is een forward en kan zowel leftwing als center spelen. Hij speelde vier jaar lang op het hoogste universiteitsniveau in Canada bij York University. Met Brest Albatros werd hij eerste op het tweede niveau in Frankrijk. Petersen neemt een zogenoemde 'import-plek' in. "Met Trevor erbij willen we gemakkelijker tot scoren komen", vertelt trainer Mike Nason. "In grote wedstrijden hadden we moeite om goals te maken. Trevor scoort gemakkelijk en is een afmaker voor de goal."

Een andere aanvaller, de 22-jarige Jasper Nordemann blijft langer bij de Flyers. In 46 wedstrijden scoorde de Amsterdammer 20 goals en gaf hij 10 assists. Nason is er blij mee dat Nordemann blijft. "Hij heeft een geweldig seizoen achter de rug", vertelt Nason. "Eigenlijk heeft hij ons positief verrast. Jasper heeft zich enorm ontwikkeld als speler in zijn eerste Flyers-seizoen. Hij is bereid om alles te geven."

Ratchford vertrekt

Omdat Petersen een van de twee 'import-plekken' inneemt bij de Flyers (Adam Bezak is de ander), moeten de Flyers afscheid nemen van Todd Ratchford. Hij was afgelopen seizoen een van de betere verdedigers van de Flyers. Hij kreeg zelfs de 'Best Defense' prijs.