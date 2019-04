Functie-eis verzetsmuseum: blokkeerfriezen willen begrijpen en museaal kunnen presenteren

In de vacature wordt aangegeven dat het Fries Museum en het Fries Verzetsmuseum hun positie en collecties in de samenleving willen versterken. Met name samenwerking en verbanden met organisaties liggen op het werkterrein van het verzetsmuseum. Het zijn speerpunten voor het jaar 2020. Dan word er in een tentoonstelling extra aandacht gegeven aan de herdenking van 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. In 2023 zal er een volledig geactualiseerde semi-permanente inrichting van het museum gerealiseerd zijn.