Rijksrapport: alle landbouwgrond over tien jaar duurzaam beheren

Hogere opbrengst en wateropslag

Goed met de bodem omgaan geeft meer opbrengst en helpt als buffer voor extreme weersomstandigheden. De grond kan veel beter water opnemen en kan beter over droogt. Daarnaast draagt en rijker bodemleven bij aan gezonde gewassen. Er zijn dan ook minder bestrijdingsmiddelen en mest nodig.

Nieuw meetinstrument

Om te kijken hoever het is met een goed beheer van de bodem, kondigt minister Schouten een nieuw meetinstrument aan, dat boeren inzicht geeft in hoe het met de bodem van hun land staat. Op dit moment zijn er verschillende meetinstrumenten. De minister wil nu terug naar één, want om kennis te delen is het van belang dat boeren allemaal op dezelfde manier de kwaliteit van de bodem meten.

Ondertussen hebben verschillende organisaties zich verbonden aan het Nationaal Programma Landbouwbodems, zoals de boeren-organisaties, de Rabobank en waterbedrijf Vitens.