Kaatsseizoen 2019 begint: Taeke Triemstra op jacht naar top-drie

Van de drie afdelingspartijen is de Bangmapartij de eerste. Tzummarum (Hemelvaartsdag) en de Bondspartij (tweede Pinksterdag) complementeren de afdelingspartijen. Beetgum had de laatste jaren ook een afdelingspartij, maar dat wordt verandert in een door-elkaar-loten partij. Het kaatsverstand kom er langzaamaan weer terug. Dit seizoen hebben we nog niet een betere verdeling van door-elkaar-loten partijen en vrijeformatiepartijen. Die balans hangt met maar 5 door-elkaar-loten partijen nog wat scheef, maar dat zal - als alle rankingsproblemen opgelost worden - volgend jaar anders zijn. Dit seizoen heeft 24 vrijeformatiepartijen op het programma. Dat zijn natuurlijk de meest aansprekende partijen, met de PC op 31 juli als hoogtepunt van het seizoen.

Welk partuur gaat in 2019 opvallen? Ik pik er een paar uit.

Partuur Van der Bos

Natuurlijk zijn de verwachtingen van het partuur Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra hoog. Dat partuur pakte in 2018 maar liefst dertien overwinningen, met de opmerking dat Johan van der Meulen in Menaldum kaatste voor Gert-Anne. Maar deze drie kaatsers waren superdominant en dat maakt de verwachtingen nu ook weer hoog. We moeten er wel bij zeggen dat ze op de PC in de finale sneuvelden (waarover straks meer) en dat was toch een behoorlijke domper.

Maar verder: Hosanna voor dit partuur. Taeke werd ook nog eens klassementswinnaar met 58 punten. Op nummer twee eindigde Tjisse (55) en op nummer drie Gert-Anne (48). Zo'n klassement geeft precies aan hoe de kaarten er voor lagen in 2018.

Taeke op jacht naar de punten.

En nu ik het toch over punten heb: die zullen voor Taeke Triemstra zwaar meewegen dit seizoen. Taeke staat in het klassement aller tijden op moment op de vijfde plaats, met 738 punten. Vierde is Sake Saakstra met 779 punten. Taeke zal hem voorbij gaan. 32 punten zijn voldoende en die haalt hij vast. En dan komt de top-drie in beeld. Op nummer drie 'Swiep fan Wyb' van Wieren met 785 punten. Dus als Taeke weer een seizoen draait als in 2018, dan pakt hij Wyb ook. Daarvoor heeft hij nog 48 punten nodig. Het kan!

De vraag bij Taeke is wel: hoe fit is hij? Hij heeft de ziekte van Bechterew, maar vond vorig jaar de goede medicijnenmix en was topfit. Ik ha ervan uit dat hij dat dit jaar weer is. Taeke leeft voor het kaatsen!

Ander punt in deze formatie is: wat wordt de rol van Gert-Anne van der Bos? Zijn vliegende opslag is een wapen, maar humeurigheid is zijn grootste vijand. Vorig jaar in Stiens, toen het partuur er af ging, barstte de bom in het partuur. Taeke greep in, met als gevolg dat er voor Gert-Anne slechts een bijrol overbleef. Bij begon meestal wel als opslager, maar bij twee, drie keer missen van het perk moest hij de bal aan Tjisse overlaten. Nogal vernederend voor een kaatser van zijn statuur, maar wel effectief dus. Ik heb mij vorig jaar ook al eens afgevraagd hoe lang Gert-Anne 'genoegen' neemt met die positie, want hij is bepaald niet de persoon voor een bijrol. Maar Gert-Anne telde vorig jaar zijn zegeningen en het prijzengeld en legde zich er bij neer. Ik ben heel benieuwd hoe dat dit jaar zal gaan.

Bergsma op de plek van Kingma

Rondom teleurstellend vond ik het optreden van het partuur Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar vorig jaar. De teller bleef steken op vier overwinningen en dat was te weinig voor de kwaliteiten die in dit partuur zitten. Enno Kingma werd het slachtoffer van deze teleurstelling en moet dit seizoen plek maken voor Marten Bergsma. Het opslagkanon uit Minnertsga was aan het einde van seizoen 2018 in bloedvorm! Als hij dat door kan trekken naar dit jaar, dan verwacht ik van deze formatie meer dan afgelopen jaar. Ik heb altijd wel wat twijfels over de 'pikorde' in dit partuur. Voetbaltrainer Henk de Jong zou zeggen dat Hans Wassenaar soms 'een rare wortel' is en daar zit wat in. Maar als Hand Wassenaar optimaal gebruik maakt van zijn kwaliteiten, dan is het een klasbak. Maar hij moet het nu zo langzaamaan wel constanter laten zien, want je blijft niet altijd een talent.

Marten Bergsma dus naar Wassenaar en Hiemstra. En dat betekent voor Enno Kingma ook andere maten. Hij vond aansluiting bij Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong. Alle drie jongens van het Bildt, alle drie met een achtergrond die landbouwgerelateerd is. Duidelijk dus: dit partuur noemen de De Bildtstars.

Plat had afgelopen jaar een prima opslager aan Marten Bergsma en, nog belangrijker: een goede vriend. Het klikte wel tussen die jongens. De flegmatieke Jan Schurer erbij en we zagen een fijn partuur. Dat met twee overwinningen in het begin van het seizoen (St. Anna en Damwoude) zelfs erg succesvol was. Schurer moest afhaken wegens andere belangstelling en nu moeten de drie anderen laten zien wat ze kunnen. Sjoerd de Jong heeft in 2018 een slecht seizoen gedraaid. Afstuderen, een nieuwe baan, verhuizen, en een hoofdrol in Silte Liefde waren allemaal factoren waar de kwaliteit van het kaatsen niet beter van werd. Ook voor Sjoerd geldt: je kunt niet altijd een talent blijven. Oud-Bildtker Dirk Wiersma wordt de coach van deze drie mannen. En met Dirk hebben ze een rustige, analyserende coach aangetrokken, die een goede invloed kan hebben.

Bauke Triemstra, Drent en Kootstra

Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra zullen dit jaar proberen om echt mee te doen om de prijzen. Met één overwinning vorig jaar (Dokkum) heeft dit trio zichzelf wat tekort gedaan. IJzervreter Dirk Jan van der Woud is de nieuwe trainer/coach van dit partuur. Hij is positief over met name Kootstra, die niet kan wachten om met het nieuwe seizoen te beginnen. Dat zal met die andere twee niet anders zijn.

Heel nuchter bekeken moet Dirk Jan van der Woud er voor zorgen dat Bauke Triemstra minimaal 50% minder missers bij de opslag produceert en dat Dylan Drent duidelijk wordt gemaakt dat het spelletje niet voor niks kaatsen heet. Boppe slaan is prachtig, maar niet altijd. Die witte en rode blokjes zijn nou eenmaal een belangrijk onderdeel van het kaatsen. Als het hem dat slaagt en Kootstra blijft de constante (kwaliteits)factor, dan zie ik een geweldig perspectief voor dit partuur.

Malheur Van Zwieten en Zijlstra

Dan de formatie Menno van Zwieten, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra. Wat in malheur hebben Van Zwieten en Zijlstra in 2018 gehad. Hylke Bruinsma raakte geblesseerd. Zo erg, dat hij na de PC zijn carrière beëindigde. (Nou ja, ik moet het nog maar zien. Hij staat in Weidum voor Minnertsga weer op de lijst en als het goed gaat: wie weet.) Erwin Zijlsta had ook fysiek en mentaal lijden te krijgen, dus werd het een seizoen van kommer en kwel. Dat gun je een kaatser niet. En dus hoop ik dat deze jongens optimaal fit zullen blijven in dit seizoen. En dan kan er met de soms niet te volgen opslag van Menno, de superieure uitslag van Kees en het betere achterynse-werk van Erwin een mooi partuur ontstaan, dat zeker mee kan doen om de prijzen.

De PC-winnaars van 2018

Tot slot: de PC-winnaars van 2018, Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden. Éen overwinning in 2018, maar wel de allerbelangrijkste. Dat doet wat met een mens. Allard waard afgelopen winter ook verkozen tot sportman van het jaar in de gemeente Waadhoeke. Nog een mooi eerbetoon aan de PC koning van 2018.

Maar het leed diende zich ook aan bij deze formatie: Peter van Zuiden liep een kruisband blessure op bij het voetballen en kan dit seizoen vergeten. In Jelte Pieter Dijkstra werd snel een vervanger gevonden. Ik hoop dat deze jongens ook mee kunnen doen om de prijzen, want dat maakt de competitie zoveel leuker. Maar als ik het zo omschrijf, dan blijkt er al heel wat twijfel uit. Ze zullen het zwaar krijgen dit seizoen, maar 'adel ferplicht'!

De kanshebbers volgens Van Tuinen

Of ik dan nog even een ranking aan wilde geven in dit stukje, was de vraag van mijn chef. Die man kan zo wreed zijn. Aan mij, erkend tegenstander van de ranking, vragen of ik een ranking wil aangeven. Je moeten wel wat doorstaan tegenwoordig. Maar ach: ik bijt mij erdoor heen: