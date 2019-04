Waadhoeke houdt bijna drie miljoen euro over in eerste jaar

Wanneer we specifieker kijken naar de cijfers over 2018 van de gemeente Waadhoeke, blijkt dat de uitgaven in het sociaal domein hoger uit zijn gevallen, met maar liefst 1,6 miljoen euro. Dat heeft volgens de gemeente vooral te maken met de hogere kosten in de jeugdzorg. Waadhoeke hield dit jaar geld over op het gebied van de gemeentelijke organisatie en lagere kosten voor huisvesting en ICT. Ook zijn er verschillende budgetten niet volledig gebruikt.