Jeugdzorg wordt steeds duurder, blijkt uit onderzoek

De problemen zijn niet alleen ontstaan doordat de zorg duurder wordt. De gemeenten krijgen ook te weinig geld van het Rijk. Het kabinet heeft dat ondertussen ook toegegeven. De Tweede Kamer zal er donderdag over praten. De Friese gemeenten zetten hun lobby om meer budget voor de jeugdzorg te krijgen door.

De zorg is onder anderen duurder geworden door het nieuwe inkoopsysteem dat de gemeenten in 2018 in hebben gevoerd. Dat systeem legt een grote verantwoordelijkheid bij de zorgverleners, zegt wethouder Hilde Tjeerdema van Leeuwarden. Volgens haar blijkt dat de zorgverleners er nogal ruim mee omgaan. Daarom zal opnieuw naar het inkoopsysteem worden gekeken. Ook wordt geprobeerd om de te hoge kosten die de zorgverleners in rekening hebben gebracht terug te vorderen.