Schrijver en kunstenaar Hessel Miedema (90) overleden

Tijdens zijn studietijd in Amsterdam maakte Miedema kennis met de dichters Marten Brouwer en Sybe Sybesma. Hij werd zo de Friese literaire wereld in getrokken. Miedema was betrokken bij het experimentele literaire tijdschrift Quatrebras, dat in 1954 werd opgericht door Brouwer, Sybesma en Lambert Mulder.

Miedema maakte eerst tekeningen en houtsneden voor de omslag van het blad. Later verscheen er ook dichtwerk van zijn hand in het blad. Hij was een vernieuwer, onder andere omdat hij op een speelse wijze met taal en literatuur omging. Voor hem was het belangrijk in taal iets nieuws te scheppen.

In 1973 verscheen de verzamelbundel 'Op 'e literêre toer'. Daarin stond ook een brief waarin Miedema schreef dat hij ophoudt met schrijven.