Wietolieproducent Suver Nuver is geblokkeerd en kan iDEAL niet meer gebruiken

"iDEAL is een manier om online, op het internet te betalen", legt Omrop Fryslân-redacteur Mats Gies uit. "Veel webshops, maar ook andere organisaties, biede die mogelijkheid aan." Het bedrijf Currence is eigenaar van iDEAL en houdt toezicht op de regels en eisen. "Andere partijen, waaronder grote banken, nemen het betaalsysteem dan weer over van Currence. Zij zijn de zogenaamde betaalpartners en sluiten een contract af met bedrijven die dat betaalsysteem willen aanbieden, zodat de mensen iets kunnen kopen op hun website."

In het geval van Suver Nuver heeft de betaalpartner dus donderdagochtend de stekker eruit getrokken. De wietolieproducent wil niet zeggen welke betaalpartner ze hebben. Gies: "Als de betaalpartner het idee heeft dat de diensten van haar klant in het grijze gebied zitten, of twijfelt of het wel of niet mag volgens de wet, dan mogen ze de klant in principe blokkeren of weigeren."

"Het is helaas nog steeds illegaal"

Beintema is niet boos of teleurgesteld: "We moeten het sportief opvatten en naar oplossingen zoeken. Wietolie is helaas nog steeds illegaal." Justitie heeft onderzoek gedaan bij Suver Nuver om te zien of het illegaal moet zijn of niet. Dat onderzoek is volgens Beintema vier maanden geleden afgerond. Hij wacht nu de uitkomst nog af. "We hebben nog geen dagvaarding gekregen, dus een eventuele rechtszaak kan nog maanden duren. We pleiten voor duidelijkheid, zodat we weten of we door kunnen gaan of niet."

Als Suver Nuver de opdracht krijgt om te stoppen met wietolie, dan zullen ze erover nadenken. Maar er is ook een 'plan B', vertelt Beintema. "We zitten te denken aan een samenwerking met mensen die in deze branche ook klappen hebben gekregen, net als ik. Mensen die bereid zijn om het product bij de mensen thuis te bezorgen. Dan koppelen we het los van de stichting, want anders zijn we nog steeds strafbaar."

Oproep werpt vruchten af: 1000 bestellingen

Als tijdelijke oplossing heeft Suver Nuver de klanten gevraagd om extra te bestellen, zodat ze een 'buffer' hebben. Tot donderdagochtend werkte het iDEAL-betaalsysteem nog. De oproep heeft gewerkt. "Ik denk dat er meer dan 1000 mensen gebruik van hebben gemaakt", zegt Beintema. "Het is heel duidelijk dat mensen er veel baat bij hebben. Het belang van het product is heel duidelijk zichtbaar. Mensen hebben vertrouwen in wat we doen en willen niet zonder."