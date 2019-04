Groot aantal muizen zorgt voor ongewone grote hoeveelheid velduilen in weilanden

Der zijn al meer dan tien broedgevallen van de velduil gevonden in Fryslân en dat kunnen er nog veel meer worden. De uiterst zeldzame soort broedt normaal gesproken nooit op het Friese vasteland, omdat de huidige weilanden daar niet geschikt voor zijn. Maar er lijkt nu iets bijzonders te gebeuren, doordat er in een paar hoeken van Fryslân weer veel muizen in het veld zitten.