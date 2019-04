De Knipe is blij met opknapwerk aan doorgaande weg

Het opknapwerk aan Het Meer en de Meijerweg in De Knipe duurt nog tot en met halverwege juni, maar er is inmiddels al veel gedaan. In het centrum van het dorp is het werk al klaar en het ziet er heel anders uit. Wolter Diever van Doarpsbelang De Knipe is blij met de veranderingen: "De plannen zijn elf jaar oud, maar het is nu hartstikke mooi."