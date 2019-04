Volleybalsters Sneek geen kampioen, wel trots

Na de eerste teleurstelling waren de Friese vrouwen toch vooral trots op een verrassend sterk seizoen met een nieuwe trainer en veel nieuwe spelers. Trainer en spelers kijken nog een keer terug op een bijzonder seizoen. Voor VC Sneek-libero Janieke Popma is het (voorlopig) ook haar afscheid als topvolleybalster.

De finale om het kampioenschap van Nederland was voor Hester Jasper waarschijnlijk het afscheidsduel in de clubkleuren van VC Sneek. Het 17-jarige talent is ambitieus en staat open voor een buitenlands avontuur. Bondscoach Jamie Morrison heeft Jasper toegevoegd aan de voorlopige selectie van Oranje en was onder de indruk van Jasper in de finale. Jasper heeft nog geen nieuwe club, maar Paul Oosterhof rekent erop hij het volgend seizoen zonder het jonge Sneker talent moet doen.