Cambuur tegen directe concurrent MVV, Robertha vervangt Hendriks

Er staan nog een paar clubs in de buurt, dus Cambuur moet winnen om plaatsing voor play-offs in eigen handen te houden. Er zijn nog twee wedstrijden te gaan.

MVV goed in uitwedstrijden

MVV is een lastige ploeg. Helemaal in uitwedstrijden doet de ploeg uit Maastricht het goed. "MVV is na kampioen FC Twente de best presterende ploeg in uitwedstrijden", zegt trainer René Hake van Cambuur. "Als we winnen, zijn we zeer waarschijnlijk nóg niet zeker van plaatsing voor de play-offs. Dat hangt dan ook weer van andere uitslagen af. Maar door te winnen kunnen we ons wel beter positioneren. Maar MVV gaat ook voor de laatste kans. We kunnen blijven speculeren, maar dat moet je in het casino doen."