Grote belangstelling voor nieuw autismecentrum in Dokkum

Er is veel belangstelling voor het nieuwe autisme-expertisecentrum in Dokkum. Oprichtster Sebiha Unal gebruikt 'positive-mind'-psychologie. Na de opening in maart is er al een wachtlijst en er zijn veertig deelnemers. Die zijn enthousiast over de hulpverlening vanuit een positieve psychologie. Daarbij is de persoon zelf het middelpunt.