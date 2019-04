Documentaire over azc-directeur Groeneveld in Vaatstra-tijd: "Het is een niet verteld verhaal"

Hoe is de documentaire 'Moard en lulkoek yn 'e Wâlden' tot stand gekomen?

"Ik kende Nettie Groeneveld as mindfulness-lerares, maar wist niet dat ze directeur van azc De Poelpleats was geweest. Toen ik daar in 2017 achterkwam, heb ik haar gevraagd om iets over dat verhaal te vertellen. Om twee redenen. De eerste reden: omdat ik gewoon benieuwd was hoe dat allemaal voor haar was. En de tweede reden: omdat ik wilde onderzoeken of er een documentaire in zat. Nettie was verrast. Ze was aan de ene kant blij met aandacht voor het verhaal, maar aan de andere kant had ze veel twijfels of het wel verstandig was om hier een film over te maken. Zou dat opnieuw se sentimenten van toen aanwakkeren?

Kort nadat ze had besloten om door te gaan met de documentaire, werd ze ernstig ziek. Nettie zou nog maar kort te leven hebben. We waren dus te laat. Ze had wel iets anders aan haar hoofd. Nettie was heel bewust bezig met haar levenseinde, maar toen bleek toch dat haar historie als azc-directeur in de tijd van de moord op Marianne Vaatstra voelde als een losse draad in haar leven. Ik heb toen mijn camera gepakt en heb haar een dag lang gefilmd en geïnterviewd. Dan hadden we dat maar vast gedaan. Ook kreeg ik Nettie's complete archief met knipsels, logboeken, een manuscript en haar correspondentie met de tekst: "Doe er maar mee wat jij denkt dat goed is." In oktober 2018 overleed Nettie Groeneveld.

Nu, twintig jaar na de moord, is het een goed moment voor deze documentaire. We hebben Nettie's archief als decor opgeboud in een stacaravan die doet denken aan een woning in het azc. Het 'thuis' van haar verhaal, waar ze, door de stem van Tamara Schoppert, haar verhaal vertelt."