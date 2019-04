Pussy Riot in november voor het eerst in Fryslân: op festival Explore the North

Op Explore the North presenteert Pussy Riot het muziektheaterproject Riot Days. Dat is een mix van saxofoonsolo's en elektronica, documentairebeelden en politieke kritiek. Het is gebaseerd op het boek Riot Days en gaat over het protest en gevangenschap van Maria Alyokhina, een van de leden.

Pussy Riot werd opgericht in 2011 en wereldbekend na zogeheten 'guerrilla'-optredens: optredens op publieke plekken werden gefilmd en gepubliceerd als videoclips. Ze zijn openlijke tegenstanders van de Russische president Vladimir Poetin.

Drie leden van het collectief werden deze maand nog opgepakt toen ze onderweg waren naar de prijsuitreiking van de Golden Mask, een theaterprijs.

Nieuwe werelden

Explore the North wordt dit jaar gehouden op 22, 23 en 24 november. Het festival legt dit jaar de focus op artiesten die idealen nastreven en fantaseren over nieuwe werelden. Pussy Riot is het perfecte voorbeeld daarvan, zegt de organisatie.