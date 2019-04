Nieuw zand voor Schiermonnikoog van Rijkswaterstaat

Bewoners niet blij

Het werk aan het strand zal in 2020 en 2021 uitgevoerd worden. In april is er een bijeenkomst geweest voor bewoners van Schiermonnikoog. Die zijn niet allemaal blij met de zandsuppletie. Sommigen vinden het teveel een ingreep in de natuur.

Het stuk strand heeft ook bijzondere natuurwaarden. Er is een groen strand met begroeiing en bijzondere natuur. Het nieuwe zand zal langs het groene gedeelte neergelegd worden om de natuur niet te verstoren.