Basisschool Kollumperpomp opent nieuw schoolplein

De plannen voor de vernieuwing waren er al een aantal jaar. "Op den duur zeiden we als ouders: dan pakken we het zelf op. Maar het is een heel proces voordat dat gerealiseerd is", vertelt Kingma.

"Het mooiste aan het project is dat we de kinderen hebben gevraagd hoe zij dachten dat hun schoolplein eruit moest komen te zien. Daar kwamen geweldige plannen en ideeën uit. Ik denk dat er op 90 procent van de maquettes die de kinderen hebben gemaakt een pannakooi te zien was."

Geen reactie

Kingma had verschillende stichtingen en bedrijven aangeschreven, maar ze kreeg steeds nul op het rekest. "Op den duur heb ik bij de Provincie Fryslân een verzoek ingediend. Die verwees me door naar het Streekhuis in Burgum, een adviesorgaan van de provincie", zegt Kingma.

"Daar heb ik een aantal tips gekregen. Ik heb m'n aanvraag opnieuw geschreven, met foto's en het hele proces erbij. Zo konden organisaties die m'n aanvraag tegenkwamen, konden zien hoe we dit proces hebben opgepakt." Zo slaagde de school er toch in om geld in te zamelen bij fondsen en bedrijven.

Gemeenschap

Maar ook veel van het verzette werk is te danken aan de gemeenschap. Veel mensen uit het dorp hebben hun steentje bijgedragen. "Kollumerpomp is een klein dorp en je moet het met z'n allen doen, met de spullen die je hebt. Het is dus niet alleen een schoolplein, maar ook echt een dorpsplein."

Het nieuwe Pompsterplein wordt donderdagmiddag geopend. "Onze nieuwe wethouder zal daarbij aanwezig zijn."