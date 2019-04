Organisatie Veenhoop Festival zou vooruitlopen op besluit gemeente

Het zou voornamelijk gaan om pontons die groter zijn dan twaalf meter, met waterkanonnen aan boord en harde muziek. "Dat stukje verantwoordelijkheid moeten we zelf dragen. Ik heb het idee dat het een hele kleine minderheid is, die het voor een hele grote meerderheid heeft verknald. Maar moet je dan zo rigoureus zijn en alles verbieden?"

Afvragen of dit de bedoeling is

Soepboer zijn vraag is of er genoeg aan is gedaan. Is er nog gekeken naar andere oplossingen? "Als alles eraan is gedaan, dan is het erg zonde. Dan moeten de mensen die hier persoonlijk verantwoordelijk voor zijn, zich afvragen of dit de bedoeling is."

Hij twijfelt niet aan de organisatie. "Ik geloof dat als de organisatie zegt dat ze er alles aan heeft gedaan, ze er dan ook alles aan heeft gedaan. Zover ik weet, is het een goedlopende organisatie en ik denk dat het een beslissing is waar goed over is nagedacht. Maar ik vind het zonde, want het Veenhoop Festival is meer dan een gewoon festival en blijft hopelijk meer dan gewoon een festival."