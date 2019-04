Safwat over verhuizing uit Jorwert: "Waarom is er racisme in het dorp?"

Het grote Syrische gezin die in het dorpshuis van Jorwert woont, wil het dorp verlaten. Ze hebben last van bedreigingen en racistische uitingen aan hun adres. Er is een persoon door de politie aangehouden. Hij wordt verdacht van vernieling en bedreiging.

Het gebeurde twee of drie weken geleden op een vrijdagavond, zegt Safwat tegen Omrop Fryslân, terwijl zijn moeder erbij zit. "Mensen die aan onze deur kwamen schreeuwen. Iemand van het dorp kwam met een mes. We probeerden te praten, maar dat wilde hij niet. Toen trok hij het mes uit zijn broekzak en wilde naar binnen. We hebben de deur dichtgedaan, maar hij duwde ertegenaan om binnen te komen. Toen hebben we de deur op slot gedaan."

De buren schoten te hulp en hebben de politie gebeld. De politie is ook bij de bedreiger geweest om zijn kant van het verhaal te horen, vertelt Safwat. De man is niet de enige die intimideert of dreigt, zegt hij. Er zijn nog twee families die voor de deur stonden te schreeuwen.

De familie Al Zaidan is erg geschrokken. Ze dachten: In zo'n klein dorpje als Jorwert wonen vast en zeker aardige mensen. "In het begin was was iedereen blij toen we hier kwamen. Iedereen heeft ons geholpen."

Bang zijn de meeste familieleden niet, behalve de jonge kinderen. Zij zijn bang dat de man ieder moment weer voor de deur kan staan.

Waar ze naartoe gaan verhuizen? Dat weten ze nog niet. "We willen graag in de wijken rond Leeuwarden of naar een andere plaats, maar we weten nog niet waar we terecht zullen komen."