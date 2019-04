Telefoonvrije weken op Friese Poort krijgen volgend jaar breder vervolg

Vos zei woensdagavond in het discussieprogramma Iepen Up Live in Neushoorn dat hij geschrokken is van de uitkomsten van een enquête waarbij meer dan de helft van de deelnemers aangaf dat ze verslaafd zijn aan de smartphone. Volgens Vos heeft het project er op school toe geleid dat er bewuster over het gebruik van de smartphone wordt nagedacht. Ook de studenten die aan het project hebben meegedaan, waren over het algemeen positief over het leven zonder telefoon. Zo werd er meer met elkaar gesproken en was bowlen zonder telefoon "gezelliger". Opmerkelijk is wel dat het gebruik van de telefoon na afloop van het project niet minder was dan daarvoor.

Erkenning als verslaving

Marian de Jong van Verslavingszorg Noord-Nederland was ook betrokken bij het project van de Friese Poort. Volgens haar is een smartphoneverslaving nog niet officieel erkend, maar zij sluit niet uit dat het in de toekomst wel als een officiële verslaving gezien gaat worden.

Bij verslavingszorg maken ze zich wel zorgen over een toename van het internetgebruik bij kinderen. Het gaat dan vooral ook om het gamen. De Jong wees erop dat dit ook te maken heeft met de ouders. Vaak zitten die zelf ook veel op de telefoon en achter een laptop. Volgens De Jong is het belangrijk dat ouders in gesprek blijven met de kinderen en zich ook verdiepen in de leefwereld van hun kinderen.