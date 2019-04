VC Sneek verliest ook derde wedstrijd, Sliedrecht Sport Nederlands kampioen

De eerste set ging met 25-20 naar de thuisploeg. Hester Jasper maakte het met twee punten tot 23-20 nog even spannend, maar Sliedrecht liet de ploeg van coach Paul Oosterhof niet dichterbij komen. In de tweede set pakten de Snekers de leiding met drie punten verschil, 3-6, maar dat duurde niet lang. Na een paar kanonskogels van servicebeurten van de Zuid-Hollanders stond het in mum van tijd alweer 20-13. De ging even later met 25-19 naar Sliedrecht Sport.

Zo had Sliedrecht Sport nog maar één set nodig voor de titel. VC Sneek kwam in de derde set snel negen punten achter, maar knokte zich knap terug tot 22-20. Mede door een paar prachtige smashes van wederom Hester Jasper. Maar toen was het toch echt over en uit. Sliedrecht Sport pakte met 25-20 de derde en beslissende set en wordt zo voor de vijfde keer in de clubhistorie Nederlands kampioen.