Junioren gaan kaatsen om auto's

Voor de drie auto's wordt een speciale juniorencompetitie opgezet. De deelnemers kaatsen zes door-elkaar-loten wedstrijden. De twaalf kaatsers met de meeste punten spelen op vrijdag 26 juli op het Sjûkelân de finale om de FGD Lease Juniorencup.

Initiatief van de PC

De nieuwe competitie is een initiatief van de PC, die vindt dat het juniorenkaatsen een zetje nodig heeft. In de praktijk blijkt dat veel kaatsers na de jongenscategorie stoppen met kaatsen. Dat is een schande, vindt de PC. Daarom is, in samenwerking met kaatsbond KNKB, deze nieuwe competitie met spectaculaire prijzen bedacht. Nog nooit in de geschiedenis van het kaatsen werd er gekaatst om auto's.