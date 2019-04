Heeft waterstof de toekomst in energie?

Waterstof is zelf geen energie. Het wordt gemaakt met elektriciteit en is een manier om energie op te slaan. Dat is met elektriciteit uit zonne- en windenergie een probleem. Als de zon niet schijnt of het waait niet, is er ook geen energie. En als er teveel elektriciteit wordt opgewekt, gaat dat verloren. Met mooi weer wordt bijvoorbeeld veel energie opgewekt met zonnepanelen, maar dan is de vraag meestal niet zo groot. Met waterstof kan de energie opgeslagen en vervoerd worden.

Ook geschikt voor vervoer

Fryslân moet net al de rest van de wereld naar een schone energievoorziening, de zogenoemde energietransitie. Maar bij de plannen daarvoor gaat het bijna altijd over zonne- en windenergie. Waterstof wordt niet vaak genoemd. Waterstof is zelf geen energie, maar een energiedrager. Dat maakt het erg geschikt om zonne- of windenergie in op te slaan of te vervoeren. En het kan gebruikt worden in het bestaande gasnet.

Professor Ad van Wijk van de Technische Universiteit Delft is deskundige op het gebied van waterstof. Hij is betrokken bij een grootschalig project op dit gebied in Groningen. Van Wijk voorziet een grote toekomst voor waterstof.