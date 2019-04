Harlingen de fout in met parkeren, Raad van State fluit de gemeente terug

Geld terugverdienen

Harlingen wil dat toeristen de auto's aan de noordkant van het Van Harinxmakanaal parkeren, en niet meer aan de Oude Trekweg op bedrijventerrein Koningsbuurt. Dat komt omdat de gemeente zelf veel geld heeft geïnvesteerd in het parkeren aan de noordkant van het kanaal. De gemeente wil die kosten terugverdienen. Om die reden kreeg de familie Dotinga een verbod op het in gebruik houden van een parkeerterrein aan de Oude Trekweg.

Ouder bestemmingsplan

Maar de Raad van State besliste dat parkeren volgens een ouder bestemmingsplan gewoon was toegestaan. Harlingen had het gebruik van het terrein als parkeerterrein dan ook niet mogen verbieden, vindt de hoogste bestuursrechter. Eerder zette de rechter al een streep door de dwangsom die Harlingen had opgelegd aan Dotinga.