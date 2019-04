Ook Frits Dantuma van ONS Sneek naar Harkemase Boys

De middenvelder denkt dat de Harkieten volgend seizoen hoge ogen kan gooien. "Harkemase Boys staat dit seizoen vrij hoog. Met de jongens die erbij komen, doen we volgend seizoen ook weer bovenin mee", zegt Dantuma op de website van zijn nieuwe club.

Leegloop bij ONS

Het sportieve is niet de enige reden waarom Dantuma de overstap maakt. Twee van zijn goede vrienden en teamgenoten, Klaas de Vries en Ale de Boer, gaan na dit seizoen ook weg bij ONS. Er is sprake van een leegloop bij de Snekers, want ook onder andere Michael Lanting, Martijn Barto en Yumé Ramos gaan na dit seizoen weg.