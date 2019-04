MindUp ongerust vanwege bezuinigingen gemeente Leeuwarden

GGZ-instelling MindUp is ongerust over de bezuinigingen van de gemeente Leeuwarden op het sociaal domein. Hun cliënten zijn kwetsbaar. Ze hebben nu vertrouwde hulp in een bekende omgeving. In de toekomstplannen is het de bedoeling dat de cliënten voortaan zorg krijgen in bijvoorbeeld een dorpshuis of wijkgebouw. Dat is goedkoper omdat die vorm van zorg veel goedkoper is.