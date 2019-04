Leeuwarden in 2021 de fietshoofdstad van Nederland

Leeuwarden moet de fietshoofdstad van ons land worden. In 2021 zou de Friese hoofdstad dat al gerealiseerd moeten hebben. Wethouder Friso Douwstra zegt dat naar aanleiding van het uitwerken van de fietspadplannen die al in 2015 vastgesteld zijn. Door alle festiviteiten in Leeuwarden in 2018, wordt er nu pas een begin gemaakt met de uitwerking van die plannen.