Kosten groenaanpak Camminghaburen lopen op tot één miljoen

De wijk is in de periode van 1977 tot 1995 gebouwd. Het meeste groen komt ook uit die tijd. "We hebben een heel programma opgezet om een inhaalslag te maken om die verouderde plantsoenen allemaal aan te pakken. De belangrijkste doelstelling is om al het groen op te knappen. Een andere doelstelling is het doen toenemen van de biodiversiteit."

"Het ziet er eerst nu nog heel aangeplant uit. Pas na een jaar of twee zie je goed resultaat van deze operatie", legt Reitsma uit. "Je moet even geduld hebben voordat het weer hersteld is."