Eerste training SC Heerenveen op 22 juni

Op zaterdag 22 juni wordt de selectie van SC Heerenveen verwacht op de sportvelden van Langezwaag voor de eerste training.

Vier dagen later staat de eerste oefenwedstrijd op het programma. Deze wedstrijd wordt traditiegetrouw gespeeld tegen een regioteam uit Gaasterland. Die wedstrijd is in Oudega (De Fryske Marren). Op zaterdag 29 juni speelt SC Heerenveen in Buitenpost tegen VV Buitenpost. Op dinsdag 2 juli is amateurclub De Griffioen in Oosterwolde de tegenstander.

Heerenveen zoekt nog tegenstanders voor in totaal vijf oefenwedstrijden.