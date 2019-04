Noordelijke regionale omroepen zullen zoutwinning onderzoeken na pitchwedstrijd

De pitch over het zoutwinningsonderzoek werd ingestuurd door Jakoba Gräper en kreeg de meeste stemmen van het publiek. Volgsjueryens de jury zat het plan goed in elkaar. "We denken dat we daarmee een onderwerp te pakken hebben dat voor een groot publiek interessant is", zo licht de jury toe.

Het onderzoek zal worden gedaan door journalisten van Follow The Money, RTV Noord en RTV Oost. Volgens de jury zit het plan goed in elkaar. "Jakoba heeft een onderzoeksteam weten te formeren en een deugdelijk, goed onderbouwd plan van aanpak gemaakt. Dat geeft de redacteuren die het onderzoek gaan doen, straks een vliegende start."

Over de reden van het onderzoek is de inzender duidelijk: "Nedmag BV brengt enorme schade toe aan mens en milieu. (...) Ik wil graag uitgezocht hebben hoe het mogelijk is dat de 'overheid' die ons dient te beschermen tegen private uitbuiters van onze leefomgeving diezelfde private uitbuiters faciliteert hun vernietigende werkzaamheden voort te zetten."

Er zijn veel inzendingen binnengekomen. Lezers, luisteraars en kijkers hebben 126 ideeën opgestuurd. Na een selectie zijn der vijf onderwerpen overgebleven. Daar zaten twee Friese inzendingen bij. De zoutwinnning is nu als eerste onderwerp gekozen, omdat dit speelt in alle vier provincies. Wat de journalisten boven water krijgen, wordt gebruikt voor een serie artikelen, maar mogelijk ook op radio en TV.