Syrisch gezin vertrekt uit Jorwert, bedreigingen geven de doorslag

De Syriërs waren al van plan om te vertekken, omdat ze verwachten elders meer kans te krijgen op werk en betere opleidingen voor de kinderen. Ze kwamen in mei 2016 met acht kinderen naar het dorp Jorwerd.

Het dorpshuis van Jorwert is verbouwd tot woonhuis voor een grote familie. Dat was een initiatief vanuit het dorp zelf, omdat de gewone huurwoningen in de sociale huursector te klein zijn. De komst van de grote huishouding was twee jaar geleden een groot verhaal in de landelijke media.

Het verhaal van de verhuizing is al langer bekend. Omrop Fryslân is al enige tijd bezig om de betrokkenen aan het woord te laten, maar tot nu toe wil niemand de instanties commentaar geven.