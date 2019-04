Conservator Hans Groeneweg verlaat na 30 jaar het Fries Museum

Groeneweg is wat de nieuwe tentoonstelling betreft vooral trots op een pastel van Mata Hari. Het schilderij is in 1914 gemaakt door de Friese schilder Piet van der Hem. Het Fries Museum heeft het stuk aangekocht.

"Niemand wist dat dit stuk er was. Door de tentoonstelling van Mata Hari werden twee mensen zodanig getriggerd dat ze hun pastel van Mata Hari naar het museum brachten. Ze stonden verderop met hun camper en namen het schilderij mee. We hebben het laten beoordelen en uiteindelijk gekocht."

Brief van een vermoorde verzetsstrijder

Daarnaast is er ook een brief in de nieuwe tentoonstelling te zien van een gevangen genomen verzetsstrijder. Voor Groeneweg is dit ook een pronkstuk. De brief is het laatste teken van leven van de man, die nadien in Dronrijp geëxecuteerd is. De brief belandde uiteindelijk bij zijn familie.

Wat Groeneweg waardevol vindt, is dat de brief het persoonlijke verhaal vertelt van een man die zijn familie niet meer kon zien. Zijn laatste gedachten staan op het briefje. "Met deze objecten kunnen we de laatste verhalen nog vertellen, zodat ze onuitwisbaar zijn."