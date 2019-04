CDA begint Europese campagne achter gesloten deuren bij A-ware

Sterk Europa

Op uitnodiging van het CDA meldden zich ook verscheidene vertegenwoordigers van de media bij A-ware, maar zij waren niet echt welkom op het bedrijf. Bij A-ware mag uit principe niet gefotografeerd en gefilmd worden. De aanwezige journalisten kregen na aankomst en een korte toespraak van lijsttrekker De Lange dan ook het verzoek om weer weg te gaan.

Bij haar start pleitte De Lange voor "een sterk Europa" dat zich vooral inzet voor de problemen die de lidstaten niet alleen kunnen oplossen, zoals klimaatverandering, duurzaamheid en migratie.

"Europa gaat al lang niet meer alleen om handel en economie. Europa gaat ook over Europese waarden. Het CDA is voor Europa met een hart."

Friso Douwstra

Het Friese CDA worstelt wel enigszins met de Europese campagne. Er staat geen enkele Friese kandidaat op een verkiesbare ple. En na een intensieve campagne voor Provinciale Staten is het geld eigenlijk ook op. De CDA-foodtruck, die eerder dit jaar op verscheidene plaatsen in Fryslân te zien was, blijft nu in de garage staan. Bij de christendemocraten is Friso Douwstra de enige Friese kandidaat op de lijst voor de Europese verkiezingen. Hij staat op een in principe onverkiesbare veertiende plek.

Ook andere politieke partijen in Fryslân worstelen met de campagne voor de Europese verkiezingen. Partijen zoals PvdA en GroenLinks hebben net alles uit de kast gehaald voor de Provinciale-Statenverkiezingen. Ze hebben er duidelijk moeite mee om nu opnieuw creatieve acties te verzinnen voor de verkiezingen van het Europees Parlement. De vrijwilligers zijn minder enthousiast en de bodem van de campagneschatkist is ook in zicht.

De CDA-campagnedag ging woensdag verder in Woudsend. Daar ging de delegatie met een skûtsje het water op. Die activiteit was wel openbaar.