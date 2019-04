Hempensermeerpolder is gemeentelijk monument: "Onze eigen Beemster"

Gemeente Leeuwarden sprak over de polder als 'onze eigen Beemster.' Volgens Kees de Boer van Monumentenstichting Boarnsterhim is dat terecht: "De Hempensermeerpolder is net zo bijzonder verkaveld als die droogmakerij."

Originele polder

"De Hempensemeerpolder is nog bijna volledig origineel sinds het jaar 1785. Alleen aan de noordzijde is een stuk voor de Wâldwei van de droogmakerij afgesnoept," vertelt De Boer.

Oorspronkelijk was op deze locatie een meer, maar het gebied is leeggepompt en er is een polder van gemaakt. "Er zijn sloten gegraven om het water zo goed mogelijk weg te voeren. Als je het gebied van bovenaf bekijkt, zie je een schitterend patroon van vierkanten die de verkaveling tonen."

Monumentenstatus voor behoud

Volgens De Boer is het een voordeel dat de polder nu een gemeentelijk monument is. "De status bevestigt dat het een uniek gebied is, bovendien is het een garantie dat de polder zo blijft zoals 'ie nu is en dat hij niet aangetast wordt door ingrepen."

Monumentenstichting Boarnsterhim is sinds 2010 bezig met het onderhoud van 8 monumenten, waaronder de Hempensermeerpolder. "Ook de prachtige molen aan de noordkant tussen Leeuwarden en Warga hoort daarbij. Als je met de rug naar de molen staat en de polder overkijkt, dan zie je met name in de lente hoe bijzonder het is."

De stichting tracht nu de polder meer onder de aandacht te brengen bij het grote publiek met folders en een website.