Boer Kor Mulder: "Het komt goed. Jullie zien mij deze zomer niet in Fryslân"

Door de media op te zoeken, krijgen ze steeds meer steun. Er werd een petitie opgezet door Amerikaanse burgers en die is inmiddels al meer dan 40.000 keer getekend. De Mulders zijn niet de enige familie die met dit probleem zit. Volgens Kor Mulder zijn er zo'n 100.000 andere immigrantenfamilies die met dezelfde problemen hebben te maken. Ook de politici in Amerika pakken de zaak nu op.

"Ik ben eigenlijk hartstikke positief. Jullie zien mij komende zomer niet in Nederland, denk ik. Het nieuws is in het hele land als een bom ingeslagen. We zien ons verhaal overal. Op televisie, in de krant en online. Het is niet te geloven wat hier de afgelopen weken is gebeurd."