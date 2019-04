Welke rol speelt het Fries in het Friese bedrijfsleven?

Maar past het Fries wel in het streven om internationaal mee te willen tellen? "We zien aan de ene kant globalisering, dus aan de ene kant zeg je: wat is de plek van het Fries? Aan de andere kant zie je ook wel dat het Fries een grote meerwaarde heeft in het klantencontact."

De provincie zelf vindt dat de Friese taal een belangrijke rol speelt in het bedrijfsleven. "Het gaat om de vraag vanuit de markt. Als je klantencontact hebt dat langer gaat dan eenmalig contact, dan kunnen we ons indenken dat het Fries daar een belangrijke plek in heeft."

Werkgelegenheidsenquête

Het ondervragen van bedrijven zal groot worden aangepakt. "We willen het verbinden met onze jaarlijkse werkgelegenheidsenquête. Daarin zullen we ook een aantal vragen over het Fries in meenemen. We willen graag een bedrijf vragen om ons te helpen om de data dieper te analyseren."

De uitkomsten van het onderzoek zouden in maart 2020 bekend moeten zijn. De data zullen worden gebruikt om een 'roadmap' te ontwikkelen om het Fries op goede wijze te bevorderen in het bedrijfsleven. "We hopen op grond van die data te kunnen laten zien in welke beroepsgroepen er vraag is naar het Fries en in welke minder."