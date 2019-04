'Titus' wordt Nederlandstalige muziekvoorstelling

De hoofdrol wordt door de Friese acteur Theun Plantinga gespeeld. De vrouwelijke hoofdrol is voor Alexandra Alphenaar uit Noord-Holland. Joop Wittermans speelt de duivel. De muziek wordt onder andere door de band Wiebe verzorgd.

Het verhaal over het leven van Titus Brandsma is imposant. Brandsma is omgekomen in concentratiekamp Dachau, nadat hij is opgepakt, omdat hij zich tegen het nazisme uitsprak.

Brandsma was zijn tijd ver vooruit en heeft veel voor de maatschappij betekend. De voorstelling wordt in de Bonifatiuskapel in Dokkum gespeeld.