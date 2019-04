Een puntje voor kansrijk SC Heerenveen

Heerenveen verreweg de betere ploeg

De eerste helft van de wedstrijd was SC Heerenveen verreweg de betere ploeg. In eigen huis hadden ze meer balbezit, schoten ze vaker op het doel en hadden ze grote kansen. In de 28e minuut zocht Michel Vlap het goal van de tegenstander op en met succes. De middenvelder schopte de bal ver in de hoek en met dat schot zette hij zijn ploeg op voorsprong en de 1-0 op het scorebord.